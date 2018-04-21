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PKK, ABD'de ofis açma hazırlığında

Amerika, bir yandan Suriye'de PKK/PYD'ye silah göndermeye devam ederken bir yandan da terör örgütünün lobi çalışmalarının önünü açıyor. Bu kapsamda PYD'liler Washington'da ofis açmak için Amerikan Adalet Bakanlığına başvurdu.

PKK, ABD'de ofis açma hazırlığında

Silah yüklü tırlar yetmedi... Şimdi de Washington'da ofis açmaya hazırlanıyorlar...

PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin, Amerika'da temsilcilik açmak için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı. PKK/PYD'liler ofis açma taleplerini resmen Amerikan Adalet Bakanlığı'na iletti.

Pentagon'un kendilerine verdiği "Suriye Demokratik Konseyi" ismini kullanan teröristler, dilekçede amaçlarını da sıraladı. O amaçlar arasında "Türkiye’nin Suriye’deki işgaline son vermek" ifadesi yer aldı.

PKK/PYD'lilerin ilettiği dilekçede ayrıca Suriye'de federalizmi hakim kılmak için bir ordunun kurulması ve bu ordunun silahlanması için destek faaliyetlerinin yürütülmesi de bulunuyor.

PKK’lıların talebi şimdilik Amerikan Adalet Bakanlığı tarafından inceleme sürecinde...

ulusal.com.tr

Etiketler; #pkk #abd #amerika #terörle mücadele
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