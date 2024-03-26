PKK Avrupa'da terör estiriyor

Terör örgütü PKK destekçileri son olarak Belçika'da terör estirdi. Limburg'da provokasyonda bulundular, Brüksel'de taşkınlık yaptılar.

Liège'de camları kırıp molotof kokteyli saldırı düzenlediler, Türklerin bulunduğu binalara saldırdılar. Polis, olaylara müdahale etmedi.

ALMANYA'DA TÜRKLERE SALDIRIYOR

Avrupa Birliği'nin kalbi Belçika, örgütün şiddet eylemlerinde bulunduğu tek ülke değil, PKK yandaşları benzer şiddet eylemlerini Almanya'da da gerçekleştirdi. 1993'ten bu yana PKK'nın terör örgütü olarak kabul edildiği ülkede terör destekçileri Türk dernek ve kurumlarına da saldırıyor.

O saldırıların biri Dortmund kentinde yaşandı. Ellerinde örgüt paçavralarıyla yürüyüş düzenleyen PKK yandaşları önce çevredekilerle sözlü tartışmaya girdi. Ardından Alman polisinin gözü önünde Türk esnafa saldırdı.

Benzer görüntüler bir çok Alman kentinde hem Türklere hem Alman kurumlarına yönelik saldırılarda da ortaya çıktı.

PKK PARİS'İ SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

PKK yandaşları Fransa'da da terör estiriyor. Fransa, destek verdiği terörü kendi topraklarında yaşadı.. Irkçı bir Fransızın terör örgütü destekçisi 3 kişiyi öldürülmesiyle başlayan olaylar kısa sürede Paris sokaklarını savaş alanına çevirdi.

Sokağa inen PKK yandaşları polise taşlarla sopalarla saldırdı. Araçların camlarını kırdılar, otomobilleri ters çevirip ateşe verdiler.

İSVEÇ'TE PKK PROVOKASYONU

İsveç sokakları da sık sık PKK yandaşlarının provokasyonuna sahne oluyor. Son olarak geçen yıl ekim ayında başkent Stokholm'de toplandı.

Eylemde paçavralarla örgütün elebaşının posteri taşındı. PKK yandaşları polis gözetiminde terör örgütü propagandası yaptı.