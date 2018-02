PYD/PKK’nın Afrin’den Kilis’e roket saldırısına ilişkin Pentagon'dan kınama mesajı geldi.Pentagon Sözcüsü Dana White "PKK'nın Türkiye'ye yönelik saldırılarını elbette kınıyoruz ve bu tehdidin etkisini azaltmak için Türkiye ile çalışıyoruz" dedi. Öte yandan, PKK'nın çatı örgütlerinden Menbiç Askeri Konseyi , "ABD'ye güveniyoruz" dedi.

PYD/PKK’nın Afrin’den Kilis’e roket saldırısına ilişkin ABD Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.



ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth McKenzie, saldırıya ilişkin, "Türkiye'ye yönelik her saldırıyı kınıyoruz." dedi.



ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Dana White da "Bu spesifik saldırı ile ilgili bilgim yok ancak PKK'nın Türkiye'ye yönelik saldırılarını elbetteki kınıyoruz" dedi. White "bu tehdidin etkisini azaltmak için Türkiye ile çalışıyoruz." şeklinde konuştu.



Öte yandan Amerikan New York Times gazetesi, Menbiç'te bulunan PKK çizgisindeki güçlerin "ABD'ye güveniyoruz" dediğini yazdı. PKK bağlantılı sözde Menbiç Askeri Konseyi'nden "Amerikalılar buraya çok gelir, Onlara güvenebileceğimizi biliyoruz. Bize söz verdiler.' açıklaması geldi.



New York Times haberinde Eğer Türkiye, Menbiç'deki Kürt güçlerine ve müttefiklerine yönelik operasyon başlatırsa ve ABD de buna yanıt verirse, NATO üzerinde oluşacak baskı son derece ciddi olacak" ifadeleri de yer aldı.







ulusal.com.tr