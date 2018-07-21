Terör örgütü PKK'nın İran uzantısı PJAK, Merivan'a bağlı Dori köyü yakınlarındaki İran devrim muhafızlarına saldırdı. Mühimmat deposunun patlatıldığı saldırıda 11 sınır muhafızı öldü. Çıkan çatışmada çok sayıda teröristin de öldürüldüğü açıklandı.

Bölücü terör örgütü PKK'nın İran uzantısı PJAK, İran Devrim Muhafızlarına saldırdı.



Olay geceyarısı 02:30 sıralarında yaşandı.



Saldırıyla ilgili açıklama yapan Merivan Kaymakamı Muhammed Şefii "Dori köyü yakınlarında düzenlenen saldırının sorumluluğunu terör örgütü PEJAK'ın üstlendiğini" duyurdu.



Merivan Kaymakamı Şefii, teröristlerin düzenlediği saldırıda karakolun mühimmat deposunun patlatıldığını belirtti.



Şefii, saldırıda 11 sınır muhafızının öldüğünü, güvenlik güçlerinin açtığı karşı atede çok sayıda teröristin öldürüldüğünü, yaralanan bazı teröristlerin de çevredeki dağlara kaçtığını söyledi.





ulusal.com.tr