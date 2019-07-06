PKK'ya uluslararası makyaj! Katılımcılar arasında o isim de var

PKK terör örgütü, Amerika Birleşik Devletleri'nin hamiliğinde uluslararası konferans düzenledi. Konferans için Suriye'nin kuzeyinde ve Türkiye sınırına sıfır noktada bulunan Kamışlı kenti seçildi. Etkinliğe Türkiye karşıtı faaliyetleriyle bilinen batılı siyasiler ve uzmanlar yoğun katılım gösterdi. Eski İtalya Başbakanı Massimo D'Alema ve Amerikan Neo-Con ekibinin önemli isimlerinden Michael Rubin konuşmacılar arasındaydı.

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye karşıtı uluslararası cephe kurma faaliyetleri hız kazandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin koruması altında PKK terör örgütü "Uluslararası IŞİD Konferansı" düzenledi.



Konferans için Türkiye sınırına sıfır noktada bulunan Kamışlı kenti seçildi. Terör örgütünün sözde Rojava tezleri konferans kapsamında uluslarası platforma taşınmak isteniyor. Bu yolla Amerika, Türkiye'nin Suriye'deki terör kuşağını yok etme planını engellemeyi hedefliyor. Kurulacak uluslararası koruma ağıyla PKK'ya meşruiyet sağlamak planlanıyor.



Rojava Stratejik Araştırmalar Merkezi adındaki yapılanmanın akıl hocaları arasında Türkiye kamuoyunun yakından tanıdığı isimler var. Bunların başında "karanlıklar prensi" lakaplı Amerikan Neo Con siyasetinin temsilcilerinden Michael Rubin geliyor. Rubin burada yaptığı konuşmada Türkiye'yi radikal terör örgütlerine destek vermekle suçladı.



Avrupalı ve ABD'li akademisyenlerle devlet görevlilerinin katıldığı uluslararası konferans, PKK/YPG gruplarının uluslararası meşruiyet arayışının bir parçası. Bu kapsamda kullanılan ana tema ise "IŞİD'le mücadele" olarak öne çıkıyor.



Konferansa Eski Pentagon Ortadoğu Analisti, Amerika Girişim Enstitüsü araştırmacısı Michael Rubin, Eski İtalya Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Massimo D'Alema, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Danışmanı ve ekonomist Ahmed Belda, Hollanda hükümeti aşırıcılıkla mücadele stratejisi sorumlusu Peter Knoope, Avrupa Güvenlik ve işbirliği teşkilatı başkanı Peter Neumann ve Uluslararası Ceza Mahkemesi sicil memuru ve Paris Üniversitesi öğretim üyesi Dominique Anschope gibi isimler katılıyor.



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