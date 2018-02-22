Video- TSK böyle vurdu
Video- TSK böyle vurdu
Hollanda'dan skandal karar...
Hollanda'dan skandal karar...
Yardımcı doçentlik kadrosunu kaldıran teklif kanunlaştı
Yardımcı doçentlik kadrosunu kaldıran teklif kanunlaştı
Sema Pekdaş sanık sandalyesinde
Sema Pekdaş sanık sandalyesinde

PKK-YPG işgal ettiği noktaları Suriye hükümetine teslim etti

Afrin harekatı ile kan kaybeden terör örgütü PKK-YPG, Halep'te işgal ettiği noktaları Suriye hükümetine teslim etti. YPG işgalinden kurtarılan noktalara Suriye bayrağı asıldı, terör örgütünün sembolleri kaldırıldı, siviller içinde evlerine geri dönüş yolu açıldı

PKK-YPG işgal ettiği noktaları Suriye hükümetine teslim etti

Suriye hükümeti ile pazarlık yapmaya çalışan terör örgütü PKK/PYD, Suriye'nin kuzeyinde dağılma sürecinde. 

Türk Ordusunun Afrin'de Zeytin Dalı  Harekâtı ile iyice kan kaybeden terör örgütü beyaz bayrak çekme sürecinde... 

Amerikanın kara gücü PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği noktalardan çekildi. 
 
Suriye hükümeti, Afrin'de büyük bozgun yaşayan terör örgütünden teslim olmasını istedi. Şam'ın talebini kabul etmek zorunda kalan YPG, Halep'te işgal etti noktaları Suriye ordusuna bıraktı. 
 
Terör örgütü YPG işgalinde kurtarılan Şeyh  Maksud ve çoğunlukla Türkmenlerin yaşadığı Bustan Başa, Al-Halk, Baiden, Haydariye ve Ayn Al-Abyad mahallerinde artık Suriye bayrağı dalgalanıyor.

Bölgede terör örgütüne ait semboller kaldırıldı. Şimdi hem evlerine dönmek isteyenler için kapı açıldı, hem de uzun süredir işgal altında olan bölgedeki halk rahat bir nefes aldı. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #pkk #YPG #suriye #afrin
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.