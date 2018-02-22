Afrin harekatı ile kan kaybeden terör örgütü PKK-YPG, Halep'te işgal ettiği noktaları Suriye hükümetine teslim etti. YPG işgalinden kurtarılan noktalara Suriye bayrağı asıldı, terör örgütünün sembolleri kaldırıldı, siviller içinde evlerine geri dönüş yolu açıldı

Suriye hükümeti ile pazarlık yapmaya çalışan terör örgütü PKK/PYD, Suriye'nin kuzeyinde dağılma sürecinde.



Türk Ordusunun Afrin'de Zeytin Dalı Harekâtı ile iyice kan kaybeden terör örgütü beyaz bayrak çekme sürecinde...



Amerikanın kara gücü PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği noktalardan çekildi.



Suriye hükümeti, Afrin'de büyük bozgun yaşayan terör örgütünden teslim olmasını istedi. Şam'ın talebini kabul etmek zorunda kalan YPG, Halep'te işgal etti noktaları Suriye ordusuna bıraktı.



Terör örgütü YPG işgalinde kurtarılan Şeyh Maksud ve çoğunlukla Türkmenlerin yaşadığı Bustan Başa, Al-Halk, Baiden, Haydariye ve Ayn Al-Abyad mahallerinde artık Suriye bayrağı dalgalanıyor.



Bölgede terör örgütüne ait semboller kaldırıldı. Şimdi hem evlerine dönmek isteyenler için kapı açıldı, hem de uzun süredir işgal altında olan bölgedeki halk rahat bir nefes aldı.



ulusal.com.tr