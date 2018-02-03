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PKK-YPG-PYD Azez'de sivillere saldırdı

Suriye Afrin'de kan kaybeden terör örgütü PKK-PYD sivilleri hedef almaya devam ediyor. Terör örgütü, Suriye'nin Türkiye sınırındaki Azez ilçesine füzeli saldırı düzenledi. Pazar yerine ve evlere isabet eden füzeler yüzünden 1'i ağır 9 kişi yaralandı

PKK-YPG-PYD Azez'de sivillere saldırdı

Türk silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin harekatı ile Suriye'nin kuzeyinde sıkışan terör örgütü PKK-PYD sivilleri hedef aldı. 

Terör örgütünün Afrin'deki mevzilerinden Suriye'nin Türkiye sınırındaki Azez ilçesine 7 füze atıldı. 

Bir füze Azez'in pazar yer yerine düştü. Diğer füzeler ise evlere isabet etti. Saldırıda 1 ağır, 9 sivil yaralandı. 

İlçede büyük panik yaşandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı. 

Füzelerin düştü evler harabeye döndü. Yollar ve pazar yerinde de büyük hasar oluştu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #pkk #YPG #pyd #azez #suriye #afrin
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