Suriye Afrin'de kan kaybeden terör örgütü PKK-PYD sivilleri hedef almaya devam ediyor. Terör örgütü, Suriye'nin Türkiye sınırındaki Azez ilçesine füzeli saldırı düzenledi. Pazar yerine ve evlere isabet eden füzeler yüzünden 1'i ağır 9 kişi yaralandı

Türk silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin harekatı ile Suriye'nin kuzeyinde sıkışan terör örgütü PKK-PYD sivilleri hedef aldı.



Terör örgütünün Afrin'deki mevzilerinden Suriye'nin Türkiye sınırındaki Azez ilçesine 7 füze atıldı.



Bir füze Azez'in pazar yer yerine düştü. Diğer füzeler ise evlere isabet etti. Saldırıda 1 ağır, 9 sivil yaralandı.



İlçede büyük panik yaşandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.



Füzelerin düştü evler harabeye döndü. Yollar ve pazar yerinde de büyük hasar oluştu.



ulusal.com.tr