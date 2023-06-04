PKK'lılar İsveç'te polis eşliğinde eylem yaptı

Batı, İsveç'in NATO üyeliği için Ankara'ya baskıyı arttırırken, Stockholm PKK yandaşlarının Türkiye karşıtı faaliyetlerine ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Terör örgütü PKK/YPG yandaşları, İsveç’in başkenti Stockholm’de Türkiye karşıtı eylem yaptı.

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Erdoğan yönetimin diplomasi alanında ilk sınavı, İsveç’in NATO üyeliğine onay süreci olacak. ABD ve Batı, Temmuz ayında yapılacak NATO Liderler öncesi Türkiye’ye baskıyı artırdı. Dolmabahçe'de Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri görüşürken İsveç'te yine PKK propagandasına izin verildi. Stockholm’de PKK yandaşları yine sokaklara çıktı. İsveç polisinin koruması altındaki Türkiye karşıtı eyleme, bazı milletvekilleri de katıldı.

Batı, İsveç'in NATO üyeliği için Ankara'ya baskıyı arttırırken, Stockholm PKK yandaşlarının Türkiye karşıtı faaliyetlerine ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.

Terör örgütü PKK/YPG yandaşları, İsveç’in başkenti Stockholm’de Türkiye karşıtı eylem yaptı.

Polis koruması altında İsveç parlamentosuna yürüyen terör örgütü yandaşları, İsveç’te 1 Haziranda yürürlüğe giren yeni terör yasasının iptalini istedi. Yasanın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ait olduğunu söyleyen PKK’lılar, İsveç hükümetini istifaya çağırdı.

PKK/YPG flamaları taşıyan ve PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açan terör örgütü destekçileri, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde sloganlar attı.

PKK’nın kışkırtma eylemine, İsveç Sol Parti milletvekilleri de katıldı.

# nato # pkk # Stockholm

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