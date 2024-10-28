PKK'nın Suriye elebaşı TSK'nın operasyonlarından rahatsız

Uluslararası koalisyon güçlerinin Türkiye ile kendileri arasında arabuculuk çalışmaları başlattığını iddia eden Şahin, Türkiye’nin sözde Rojava yönetimine ilişkin pozisyonunun değişmediğini bildirdi.



Türk Ordusu Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinde 47 terör hedefini tam isabetle vurdu. Suriye PKK’sı “diyalog sürecine zarar geliyor” diyerek bu operasyonlardan rahatsızlığını dile getirdi. Örgütün sözde Suriye yapılanması olan Suriye Demokratik Güçleri elebaşı Ferhat Abdi Şahin Türk ordusunun operasyonlarını sindiremedi.

Mazlum Kobani kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'den MHP'nin başlattığı yeni açılım sürecine ilişkin açıklamalar geldi. Uluslararası koalisyon güçlerinin Türkiye ile kendileri arasında hem siyasi hem de askeri bir arabulucuk çalışması yürüttüğünü öne sürdü.

Türk ordusu TUSAŞ terör saldırısından sonra Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki 47 terör hedefini nokta atışıyla temizledi. Şahin bu operasyonların iddia ettiği arabuluculuk sürecine zarar vereceğini belirtti.

Türkiye’nin sözde Rojava yönetimine ilişkin pozisyonunun değişmediğini bildiren Şahin, “Türkiye bizi yok etmek istiyor, statümüzü, özerk yönetimimizi ortadan kaldırmak istiyor.” Dedi.



Sözde özerk yönetimlerine dair bir pazarlık söz konusu olursa sürece destek vermeyeceklerini de belirten Şahin “Ancak Türkiye’nin Kürt politikasında bir değişiklik olursa ve Türkiye içinde bir çözüm gelişirse, Suriye Kürtleri de bu çözüm sürecini destekleyecektir.” İfadelerini kullandı.