PKK'nın Tanıtımını ABD'li Şirket Yapacak

Suriye'nin kuzeyini işgali altında tutan terör örgütü PKK'nın çatı örgütü Suriye Demokratik Meclisi, Amerikan hukuk ve lobi şirketi “Brownstein Hyatt Farber Schreck” ile anlaşma imzaladı.



Şirket, terör yapılanmasının Suriye'de 'meşru bir yerel yönetim olarak siyasi bir tanınma elde etmesine' yardımcı olacak.



Anlaşmaya göre şirket, “Rojava Özerk Yönetimi’nin haklarının güvence altına alınması, korunması ve tanınması” için çalışacak. Terör örgütünün Amerikan kurumlarıyla ilişkilerini koordine edecek.



PKK, ABD'li şerkete aylık 50 bin dolar ödeme yaptı.



ABD, terör örgütünü “devletleştirme” çabalarına hız verdi.



2020'de bölgeden petrol alımı için terör örgütü ile anlaşma imzalayan ABD, 2022'de Amerikan firmalarının PKK/PYD'nin işgali altındaki bölgelere Suriye yaptırımlarına takılmadan yatırım yapabileceğini duyurdu. Terör örgütünün işgal ettiği yerlerde tarım, telekomünikasyon, ulaştırma, inşaat ve üretim gibi alanlarda yapılacak yatırımlar yaptırımlardan muaf tutulacak.