Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı sürerken PKK/PYD'den Suriye hükümetine Afrin'i koruma çağrısı geldi. El Masdar'ın geçtiği son dakika haberine göre, terör örgütü PKK/PYD'nin Afrin'deki sözde yönetimi, Suriye hükümetini, Afrin'i Türkiye'nin harekatına karşı korumaya çağırdı

Ortadoğu merkezli El Masdar haber sitesinde yayınlanan son dakika haberine göre, PKK/PYD'nin Afrin'deki sözde Öz Yönetim ofisinden yapılan yazılı açıklamada Suriye hükümeti, Türk ordusunun silahlı güçlerini kullanarak gerçekleştirdiği 'işgale' karşı, egemen Suriye devletinin bir parçası olan Afrin'e yönelik sorumluluklarını yerine getirmeye çağrıldı.



Aydınlık'ın ulaştığı yerel kaynaklar, Suriye ordusunun PKK/PYD tarafından yapılan çağrı karşısında, silahların tamamının teslim edilmesini şart koştuğunu belirtti.



'AFRİN'İ KORUYUN'

Açıklamada ayrıca Kürt güçlerinin geçtiğimiz 6 sene içerisinde Afrin'i teröristlerden ve istilacılardan koruduğu ve Suriye ordusunun devreye girmesinin ardından bile bunu yapmaya devam edeceği öne sürüldü.

Kürt grupların 6 yıldır devam eden iç savaş boyunca düşman muamelesi yaptığı Suriye hükümetine adeta imdat çağrısı gönderdiği açıklamada açıkça şu ifadeler yer aldı:

"Suriye hükümetine, Suriye ordusunu Afrin'e göndererek sınırlarını koruması çağrısında bulunuyoruz..."



İşte o açıklamanın orijinal metni:









Mustafa Birol Güger

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