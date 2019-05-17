ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin eğittiği PKK/YPG'liler, Fırat'ın batısında Suriye güçlerine saldırmaya hazırlanıyor. İstihbarat kaynaklarına göre teröristlere saldırı için aylar öncesinden eğitim verilmeye başladı.

Dünya kamuoyu İran-ABD gerilimine ve Suriye'de İdlib Bölgesi'nde yaşanan gelişmelere kilitlenmişken PKK/YPG de Deyrizor bölgesindeki hareketliliğini artırdı.



Bölgeden gelen haberlere göre, PKK/YPG'liler, Fırat'ın batısında konuşlu Suriye güçlerine ve Suriye devleti destekli kuvvetlere karşı saldırı hazırlığında.



PKK/YPG, Suriye'nin Deyrizor ilinde işgal ettiği ve kendisine yönelik protestoların düzenlediği Şıheyl ilçesinde IŞİD ile mücadele bahanesiyle sözde operasyon başlatmıştı. Teröristler önceki gece ilçedeki 200 dönümlük bir araziyi ateşe vermişti.



Terör Örgütünün planı iki aşamalı işliyor. Birinci amaçları Deyrizor'un doğusunda asayişi kontrol altına almak. Bunu yaptıktan sonra ikinci aşamada kentin batısında konuşlu Suriye güçlerine saldırmayı planlıyor.



İstihbarat kaynakları, koalisyon güçlerinin PKK/YPG'lilere üç ay boyunca, operasyon için Ayn İsa beldesi ile Ömer petrol sahasında seyyar köprü ve geçit intikalini de kapsayan eğitim verdiği bilgisini paylaştı.



Ayrıca örgüt, bölgedeki Arap aşiretlerinin desteğini almak için de çalışmalar yürütüyor.



Deyrizor'da Suriye halkı, 25 Nisan'dan bu yana PKK/YPG karşıtı gösteriler düzenliyor.





ulusal.com.tr