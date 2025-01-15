PKK/YPG, Suriye ordusuyla entegrasyona şart koştu

PKK/YPG’nin sözde komutanı Mazlum Abdi, Suriye ordusuyla entegrasyon için "bağımsız askeri blok" şartı koydu. Askeri ve siyasi özerkliklerini korumak istediklerini belirten terörist Abdi, Suriye için en uygun yönetimin de ademi merkeziyetçilik olduğunu savundu.

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PKK/YPG, Suriye ordusuyla entegrasyona şart koştu
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Suriye’de silahlı grupların Savunma Bakanlığına entegrasyonu süreci sancılı ilerliyor. Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde komutanı Mazlum Abdi, Savunma Bakanlığına ordu içinde bağımsız askeri yapı oldukları taktirde katılacaklarını belirtti.

YPG’li teröristlerin tek tek entegre olmasını reddeden Abdi, SDG’nin ancak örgütsel özerkliğini koruyarak güvenlik aygıtına katkıda bulunacağını ifade etti.

PKK/YPG'DEN ADEMİ MERKEZİYETÇİLİK TALEBİ

Arapça yayın yapan Asharq’a konuşan PKK’lı Abdi, Suriye’de çözüm olarak da merkeziyetsizliği sundu. Mazlu Abdi, adem-i merkeziyetçi yönetimin Suriye için en uygun model olduğunu ileri sürdü. Abdi ayrıca hem petrol pazarlığı hem de entegrasyon süreciyle ilgili HTŞ liderliğindeki Şam yönetimine de iş birliği yapma teklifi gönderdi.

SURİYE BASININDA ENTEGRASYON SÜRECİ

Suriye’deki basına göre de ülkedeki silahlı grupların Savunma Bakanlığına entegrasyon süreci yeni Şam yönetiminin en büyük ve zorlu sınavı olarak görülüyor. Şarkul Avşat gazetesi bu konuda Suriye Savunma Bakanlığının herhangi bir silahlı gruba mezhepsel, dini ya da bölgesel özellik kazandıran önerileri kabul etmeyeceğini kaydetti.

Suriye El Vatan gazetesi ise tartışmalı olan Suriye Milli Ordusunun durumunu ele aldı. Suriye Ordu kaynaklarına dayandırılan haberde Türkiye destekli SMO’da görev yapan eski ordu subaylarına özel bir statü verileceği iddia edildi.

SİLAHLI GRUPLARLA ENTEGRE TOPLANTILARI

Suriye medyası, Şam yönetiminin zorunlu hizmet yerine gönüllülere dayalı profesyonel bir ordu kuracağını, tüm silahlı grupların da entegrasyona dahil olacağını belirtiyor.

Bu kapsamda Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra ve Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Ali Nurettin Nasan’ın yer aldığı entegrasyon toplantıları devam ediyor. Şu ana kadar bu toplantılara terör örgütü PKK/YPG tarafı katılmadı. Türkiye destekli SMO’yla ilgili de belirsizlik sürüyor.

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