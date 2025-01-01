PKK/YPG yetkilileri Şera'yla görüştü

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye’nin kuzeyinde işgal ettiği bölgeler için Şam’daki yeni yönetimle masaya oturdu.

AFP’ye konuşan bir HTŞ yetkilisi, 30 Aralık'ta geçiş yönetiminin lideri Ahmet Şera’nın, PKK/YPG’nin Amerikan kamuflajlı örgütü olan SDG yetkilileriyle bir araya geldiğini bildirdi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları gözlemevi yetkilisi ise, görüşmenin Şera ve SDG’nin sözde komutanı Mazlum Kobani kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin arasında yapıldığını iddia etti. Yetkili görüşmenin Şam’daki Dumayr askeri havaalanında ve ABD’lilerin gözetiminde yapıldığını da söyledi.

AFP’ye konuşan ve kmiliğinin açıklanmasını istemeyen HTŞ yetkilisi, buluşmanın "gelecekteki diyaloğun temellerini atmaya yönelik bir öncül toplantı" olduğunu belirtti. İki tarafın da olulmlu olarak yorumladığı görüşmenin ilerleyen günlerde yeniden yapılacağı belirtildi.

Bazı yerel kaynaklar ise tarafların görüşmelerde petrol pazarlığı, yerel özerklik şartlarını da konuştuğunu öne sürdü. İddialara göre, HTŞ, terör örgütü PKK’ya işgal ettiği alanlarda yerel özerklik, petrol ve doğalgaz gelirlerinden yüzde 20 pay vermek istiyor. Karşılığında ise örgütün Şam’daki yeni yönetimi tanıması, merkezi idareyi kabul etmesi, PKK’lı teröristlerin de yeni orduya katılması isteniyor.

PKK/YPG, ŞERA'DAN NE İSTEDİ?

PKK/YPG’nin bu teklifi kabul etmediği bölgesel özerk yönetim, petrol ve doğalgaz gelirlerinin yüzde 50’sini talep ettiği aktarıldı. Örgütün ayrıca Suriye ordusuna da tümen ve kolordu seviyesinde dahil olmayı istediği öne sürüldü.

Şera-PKK/YPG yetkilileriyle görüşmesinden bir gün sonra da ABD’nin Suriye özel temsilcisiyle buluşmuştu.

Tüm bu gelişmelerin ardından lojistik ekipman silah ve mühimmat dolu bir ABD kargo uçağı Haseke’nin kuzeyindeki askeri üsse inmesi dikkat çekti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin haberine göre, El velid sınır kapısından da 55 kamyondan oluşan bir askeri konvoy Haseke ve Rakka kırsalındaki PKK/YPG kontrolündeki bölgelere geçiş yaptı.