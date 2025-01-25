PKK/YPG'de İsrail memnuniyeti

Terör örgütü PKK/YPG, İsrail’e minnet duydu. Örgütün Suriye’deki elebaşı Mazlum Abdi, İsrailli bakanların, Türkiye’nin terörle mücadele operasyonlarını hedef almasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Alan Duncan isimili yotube programına konuşan PKK’lı Abdi’ye İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu’nun YPG’ye operasyonlarını kınaması, SDG oluşumuna desteği hatırlatıldı. Terörist Abdi, "Elbette bunu takdir ediyoruz, doğru şeyler söylediler" ifadelerini kullandı. İsrail’e minnet duyduğunu ifade etti.

"PEDERSON'UN İFADE ETTİĞİ GEÇİŞ SÜRECİNİ DESTEKLİYORUZ"

Öte yandan YPG ele başı Mazlum Abdi, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pederson’un Suriye mesajlarına da destek açıklamasında bulundu. Pederson’un ifade ettiği başarılı bir geçiş sürecine yönelik çabalarını desteklediklerini belirten Abdi, entegrasyonun Suriye’nin çeşitliliğini yanıstacak bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini belirtti.

BM Suriye Özel temsilcisi Pederson Şam’da katıldığı toplantıda, Suriye’de uzlaşı olması gerektiğini, herkesi kapsayacak bir siyasi geçiş ve tüm gruplarla ele alınacak bir ordu kurulmasını kaydetmişti.