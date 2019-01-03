Peki dünyada bir tek Türkiye'de mi plastik poşet ücretli, diğer ülkelerde durum ne? Sizin için derledik…

Dünya pilastik poşet kullanmıyor.



Peki, plastik poşet kullanımının dünyadaki örnekleri neler? Diğer ülkelerde bu konudaki uygulamalar ne?



Çin'de naylon poşetler 2008 yılının haziran ayından beri ücretli. Poşetlerin ücretli olmasının kullanımı önemli ölçüde azalttığı belirtiliyor.



Amerika'daysa ülkenin büyük bölümünde plastik poşetler ücretsiz dağıtılıyor. Naylon poşet kullanımı yılda ortalama 100 milyar adeti buluyor. 20 eyalette ise naylon poşetler ya yasaklandı ya da ücretli hale geldi.



Almanya'da süper marketlerde naylon poşet yasak değil, ancak genelde ücrete tabi. Bu nedenle tüketicilerin çoğu alışverişe giderken yanına bez poşetleri veya alışveriş çantalarını almayı tercih ediyor.



İtalya'da naylon poşet 2011'den bu yana yasak. Bu ülkede adet başına 15 cent ödeyerek "biyolojik" poşetlerden edinebiliyor.



Fransa'da geçen yıl 1 Temmuz'dan beri süpermarketlerin kasalarında naylon poşetler yasaklandı. Buna karşılık sebze ve meyve reyonlarında naylon poşet kullanımı devam ediyor. İngiltere'de de geçen yılın ekim ayında naylon poşetler ücretli hale geldi. Norveç'te de plastik poşetler ücretli. Hindistan'da ise son yıllardaki düzenlemelerle belli ebatlardaki naylon poşetlerin üretimi ve belli mekânlarda dağıtımı yasaklandı.



Afrika ülkelerinden Gabon, Kenya, Moritanya, Kongo, Senegal ve Ruanda'da da plastik poşetin ücretsiz verilmesi yasaklanmış durumda.







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