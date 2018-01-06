Türk yemeklerini çok sevdiğini söyleyen Podolski'ye açılışta, hayranları büyük ilgi gösterdi

Polonya asıllı Alman futbolcu Lukas Podolski, Almanya'nın Köln kentinde dönerci açtı.



İki sezon Galatasaray forması giydikten sonra Japonya'nın Vissel Kobe takımına transfer olan Podolski'nin, Salih ve Metin Dağ kardeşlerle açtığı "Mangal Döner"in açılışına, futbolcunun hayranları yoğun ilgi gösterdi.

Açılışta basın mensuplarına açıklamada bulunan Podolski, Türk yemeklerini çok sevdiğini, Köln'de Metin ve Salih Dağ kardeşlerin işlettiği restoranın yemeklerine gerek lezzet gerekse kalite olarak hayran kaldığını ve böyle bir yatırım yapma fikrinin oluştuğunu söyledi.

İki yıl kaldığı Türkiye'de yemek kültürünün geliştiğini kaydeden Podolski, "Türkiye'de çok lezzetli yemekler yedim. Geri dönünce Köln'de Mangal Restaurant'ın sürekli müşterisi oldum. Daha sonra sahipleriyle arkadaş olduk ve bu restoranın şubesini birlikte ortak açma fikri oluştu. Daha önce de bir dondurmacı açmıştım. Beş yıldızlı restoran açmaktansa, halka daha yakın olmayı seviyorum. Sırada ne var derseniz onu şu an bilmiyorum, zaman gösterecek." diye konuştu.

Restoran işletmecisi Metin Dağ ise Galatasaray taraftarı olduğunu, Podolski gibi ünlü bir futbolcuyla iş yeri açmanın kendilerini gururlandırdığını ifade etti.

Ünlü futbolcuyu görmek isteyenler, iş yerinin bulunduğu Bonner Caddesi'nde uzun kuyruklar oluşturdu.

Daha önce Bayern Münih, Köln, Inter ve Arsenal'de oynayan Podolski, Galatasaray formasıyla 75 maçta 34 gol kaydetti.