Polisler gözlerine inanamadı: Valizinden 150 zehirli akrep çıktı!

Güney Afrika'da düzenlenen istihbarat operasyonu kapsamında, Cape Town Havalimanı'nda valizine ve kıyafetlerinin arasına gizlenmiş 150 adet zehirli canlı akreple yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Güney Afrika polisi, Cape Town Havalimanı'nda sıra dışı bir kaçakçılık girişimini engelledi. Alınan bir istihbaratı değerlendiren güvenlik güçleri, eşkali belirlenen 28 yaşındaki bir şüpheliyi takibe aldı.

PLASTİKLERE TEK TEK SARMIŞ

Havalimanında durdurulan adamın valizinde ve kıyafetlerinin arasında yapılan aramalarda, plastiklere tek tek sarılarak gizlenmiş 150 adet canlı ve zehirli akrep ele geçirildi.

ŞÜPHELİ YOLCU HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Yasa dışı yollarla yaban hayvanı bulundurmak ve nakletmek suçundan gözaltına alınan şüphelinin hangi ülkeye gitmeyi planladığına dair bilgi paylaşılmadı.

Çevre koruma kanunları kapsamında suçlanan zanlının pazartesi günü hakim karşısına çıkması bekleniyor. Ele geçirilen zehirli akrepler ise güvenli bir şekilde muhafaza edilmek üzere koruma altındaki bir yaban hayatı tesisine teslim edildi. Yetkililer, ele geçirilen canlıların piyasa değerini belirlemek için inceleme başlattı.

YABAN HAYATI BÜYÜK TEHDİT ALTINDA

Dünyanın en zengin biyolojik çeşitliliğine sahip ülkelerinden biri olan Güney Afrika'da, yaban hayatı kaçakçılığı ciddi bir sorun olmaya devam ediyor.

Suç örgütleri, küresel karaborsada yüksek maddi değere sahip olan gergedan ve fil gibi büyük memelilerin yanı sıra pangolin, sürüngenler ve eklem bacaklılar gibi daha az dikkat çeken türleri de hedef alıyor.