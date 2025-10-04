Polislerin evden çalışma oyunu ortaya çıktı: 16 bin kez aynı tuşa bastılar

Uzaktan çalışma düzeninin getirdiği esneklik, İngiltere’de polis teşkilatlarında büyük bir skandala dönüştü. Manchester Polisi (GMP) ve Durham Polis Teşkilatı’nda görevli çok sayıda memurun, aslında çalışmadıkları halde sistemde “aktif” görünmek için klavyelerine nesne bırakarak aynı tuşa sürekli bastıkları tespit edildi.

Manchester’daki soruşturmada, evden çalışma izni bulunan polislerin cihazlarına yüklenen yazılımlar aracılığıyla “anormal tuş vuruşu davranışı” belirlendi. Bir nesne yardımıyla klavyeye basılı tutulduğu ortaya çıkan memurlar hakkında disiplin süreci başlatıldı. GMP, bu yöntemle aktif görünmeye çalışan 26 polis memuru, personel ve taşeron hakkında kötü davranış belgesi düzenlendiğini açıkladı. Şef Yardımcısı Terry Woods, “Topluluklarımız ödedikleri paranın karşılığını almayı hak ediyor. Kasıtlı kötü niyetli davranışların kanıtlandığı durumlarda kararlı adımlar atacağız” dedi. Bu olayın ardından GMP, tüm departmanda evden çalışma ayrıcalıklarını askıya aldı.

Durham’da ise daha ciddi bir sonuç yaşandı. Dedektif Polis Memuru Niall Thubron, aylar süren incelemeler sonucunda klavye hilesi yaptığı kanıtlanınca meslekten men edildi. Thubron’un Aralık 2024 – Ocak 2025 döneminde 12 gün boyunca toplam 38 kez aynı yöntemi kullandığı, bilgisayarında tek bir tuşa saatlerce aralıksız basıldığı tespit edildi. Bir örnekte ‘H’ tuşunun yaklaşık 30 saat boyunca kesintisiz, bir diğerinde ise ‘I’ tuşunun 16.000’den fazla kez basıldığı kaydedildi.

Yetkililer, Thubron’un davranışının kasıtlı ve kötü niyetli olduğunu belirtti. Ancak motivasyonunun “ek kazanç değil, tembellik” olduğuna kanaat getirildi.

Her iki teşkilatta ortaya çıkan skandal, bu yöntemlerin sadece birkaç vaka ile sınırlı kalmadığını, uzaktan çalışma düzeninde çok daha yaygın olabileceğini düşündürüyor.