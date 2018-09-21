Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz, ABD'nin Polonya'da kalıcı üs kurmasının 1997'de imzalanan NATO-Rusya anlaşmasını ihlal etmeyeceğini söyledi.

Bakan Czaputowicz, Rzeczpospolita isimli gazeteye verdiği röportajda, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın, salı günü ABD Başkanı Donald Trump'a Polonya'da kalıcı bir ABD üssü kurma çağrısında bulunması ile ilgili açıklamalarda bulundu.



NATO'nun doğu komşusunda (Ukrayna) durumun oldukça kötüleştiğine dikkati çeken Czaputowicz, 2017 yılı başından beri Polonya'da 3 bin ABD askerinin dönüşümlü ama sürekli olarak konuşlandırıldığını hatırlattı.



Czaputowicz, ABD'nin Polonya'da kalıcı üs kurmasının 1997'de imzalanan NATO-Rusya anlaşmasını ihlal etmeyeceğini öne sürerek, söz konusu anlaşmanın siyasi olduğunu ve hukuki bağlayıcılığı bulunmadığını belirtti.



Polonya Cumhurbaşkanı Duda, salı günü ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, Polonya'da kurulacak bir ABD üssünü memnuniyetle karşılayacaklarını belirtmiş, ''Bizim ülkemizde ABD askerinin olması çok önemli, bu ABD çıkarlarıyla da uyuşacak.'' ifadesini kullanmıştı.