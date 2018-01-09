Başbakan Morawiecki kabinede değişikliğe gitti

Polonya'nın yeni Başbakanı Mateusz Morawiecki, kabine değişikliğine giderek bazı bakanlıklara atama yaptı.



Başbakan Morawiecki, Dışişleri Bakanlığına geçen yıl bakan yardımcısı olan Jacek Czaputowicz'i ve Savunma Bakanlığına Mariusz Blaszczak'ı atadı.



Morawiecki, Başbakanlık görevinin yanı sıra sürdürdüğü Kalkınma Bakanlığı görevini Teresa Czerwinska'ya, Maliye Bakanlığı görevini ise Jerzy Kwiecinski'ye devretti.

İçişleri Bakanlığına Joachim Brudzinski, Sağlık Bakanlığına Lukasz Szumowski ve Çevre Bakanlığına Henryk Kowalczyk atandı.

Morawiecki, yaptığı açıklamada, bugüne kadar görev yapan bakanların çok iyi çalıştıklarını belirterek, yeni kabinenin hedefinin güçlü Avrupa'da egemen Polonya'yı inşa etmek olduğunu söyledi.



Polonya'da Beata Szydlo'nun başbakanlıktan istifası sonrası kurulan Morawiecki hükümeti 11 Aralık'ta yemin ederek göreve başlamıştı.