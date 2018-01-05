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Polonya'da Türk çocuğa saldırı

Varşova'da 14 yaşındaki bir Türk kızının uğradığı "ırkçı saldırı" sonucu hafif yaralandığı bildirildi

Polonya'da Türk çocuğa saldırı

Polonya'nın başkenti Varşova'da bir Türk çocuğu "ırkçı saldırı" sonucu yaralandı.
Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre, 14 yaşındaki kız çocuğunun ırkçı saldırıya uğradığı belirtildi.
Hafif yaralanan kız çocuğunun babası tarafından hastaneye götürüldüğü ifade edildi.
Polisin konuyla alakalı olarak "ırkçı saldırı" kapsamında soruşturma başlattığı, saldırganın ise henüz yakalanmadığı bildirildi.

 ''Polonya'da ırkçılığa yer yok"
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıya tepki göstererek, ''Polonya'da ırkçılığa yer yok." ifadesini kullandı.
Saldırıyı kınayan Morawiecki, "Polonya'yı herkes için güvenli kılmak için her şeyi yapacağız.'' değerlendirmesinde bulundu.
Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Blaszczak ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayın araştırılması konusunda güvenlik kuvvetlerine bizzat talimat verdiğini belirterek, ''Haydutlara sıfır tolerans.'' dedi.
Polonya'da son yıllarda nefret suçu ve yabancı düşmanlığı eylemlerinde artış dikkati çekiyor. Varşova'da 27 Kasım'da düzenlenen saldırıda, İslam Kültür Merkezi'nin camları kırılmıştı. Daha önce de çeşitli saldırılara maruz kalan merkeze domuz başı bırakılmış ve silahlı saldırı düzenlenmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #ırkçı saldır #Polonya
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