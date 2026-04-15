Polonya parlamentosunda Nazi sembollü İsrail protestosu

Polonyalı milletvekili Konrad Berkowicz, Polonya Parlamentosu’nda (Sejm) yaptığı konuşma sırasında, Siyonist rejimin politikalarını Nazi sembolleriyle eşleştiren bir protestoya imza attı

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Polonya parlamentosunda Nazi sembollü İsrail protestosu
Polonya Parlamentosu'ndaki 14 Nisan oturumu, uluslararası kamuoyunda geniş yankı bulan çarpıcı bir eyleme sahne oldu. Milletvekili Konrad Berkowicz, kürsüden hitap ettiği sırada üzerinde Nazi sembolü bulunan bir İsrail bayrağı açarak, mevcut yönetimin eylemlerini tarihsel bir benzetmeyle hedef aldı. Berkowicz’in bu hamlesi, parlamentoda ve diplomatik çevrelerde tansiyonu yükseltti.

TEL AVİV VE WASHİNGTON HATTINDA İNFİAL

Eylemin hemen ardından İsrail’in Varşova Büyükelçiliği ve ABD’li diplomatik kaynaklar, Berkowicz’in haklı eylemini hedef alan açıklamalar yayımladı. Tel Aviv yönetimi eylemi "dehşet verici" olarak tanımlarken, Washington kanadından gelen tepkilerde protestonun diplomatik sınırları aştığı öne sürüldü. Batılı müttefiklerin bu koordineli çıkışı, Polonya iç siyasetinde "dış müdahale" tartışmalarını da beraberinde getirdi.

"HİÇBİR BÜYÜKELÇİDEN KORKMAM" DİYEREK MEYDAN OKUDU

Dış dünyadan gelen yoğun baskı ve "özür" taleplerini kesin bir dille reddeden Berkowicz, eyleminin arkasında durduğunu belirtti. Sosyal medya platformları üzerinden açıklamalarda bulunan Polonyalı vekil, "Hiçbir büyükelçiden korkmam" diyerek Tel Aviv’in Varşova üzerindeki diplomatik nüfuz çabasına meydan okudu. Berkowicz, İsrail yönetiminin uygulamalarına yönelik eleştirilerini dozunu artırarak sürdüreceğini ifade etti.

POLONYA EGEMENLİĞİ VURGUSU

Berkowicz’in bu çıkışına parlamento içinden de destek geldi. Milletvekili Wlodzimierz Skalik, yabancı diplomatların Polonya’nın yasama organındaki bir temsilciye yönelik had bildiren tavırlarını eleştirdi. Skalik, Polonya iç siyasetinin ve ifade özgürlüğünün yabancı elçiliklerin icazetine bağlı olmadığını vurgulayarak, Berkowicz’e yönelik diplomatik kuşatmanın karşısında olduklarını belirtti.

