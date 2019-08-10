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Pompeo'dan güvenli bölge açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Güvenli Bölge hakkında açıklama yaptı. Pompeo "Türkiye ile ABD arasındaki ilerlemeden memnuniyet duyduğunu ifade etti

Pompeo'dan güvenli bölge açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD ile Türkiye arasında "Müşterek Harekât Merkezi" kurulması konusunda mutabakata varılmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

ABD'li Bakan açıklamayı Twitter hesabından yaptı.

"Suriye'nin kuzeydoğusunda ortak güvenlik endişelerimizi ele alan ve sürdürülebilir güvenlik mekanizması kurulması için ABD ve Türkiye arasında yapılan önemli ilerlemelerden memnuniyet duydum. Güvenli bölgenin kurulması, barış ve güvenliğin sağlanması açısından önemli bir adım."

Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge tesisi için Türkiye ile ABD koordinasyon içinde hareket edecek. Bunun için Türkiye'de Müşterek Harekât Merkezi kurulacak. 

ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise sürecin kademeli olarak hayata geçirileceği ifade edilmişti.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #abd #Mike Pompeo #güvenli bölge
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