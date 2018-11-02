ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'a yönelik uygulanan yaptırımlardan 8 ülkenin geçici süreyle muaf tutulacağını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 5 Kasım'da uygulanmaya başlanacak olan İran ambargosundan 8 ülkenin muaf tutulacağını açıkladı.



Öte yandan ABD Hazine Bakanılığı'ndan yapılan açıklamada, "İran yaptırımları kapsamındaki kurumlara mali hizmetleri kesmezse SWIFT de ABD yaptırımına maruz kalabilir" denildi.



Yapılan açıklamada, ABD'nin, İran'a uyguladığı yaptırım listesine 700 kişiyi dahil ettiği belirtildi.



ABD'nin geçici olarak İran yaptırımlarından muaf tuttuğu dört ülke Çin, Japonya, Hindistan ve Güney Kore olarak sıralanırken, diğer dört ülke ise henüz açıklanmadı. Türkiye'nin muaf ülkeler arasında yer alıp almadığı bilinmiyor.



ABD'nin geçici olarak İran yaptırımlarından muaf tuttuğu dört ülke Çin, Japonya, Hindistan ve Güney Kore olarak sıralanırken, diğer dört ülke ise henüz açıklanmadı. Türkiye'nin muaf ülkeler arasında yer alıp almadığı bilinmiyor.