Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye ile ilgili skandal sözler sarf etti. Pompeo, Suriye'den askerlerini ne şekilde çekeceklerini açıklarken "Türklerin Kürtleri katletmemeleri için çalıştıklarını" söyledi. ABD Başkanı Trump da önceki gün yaptığı açıklamada Türklerin Kürtleri sevmediğini iddia etmişti. ABD'li ve Avrupalı politikacılar son dönemde sıklıkla PKK'yı kollamak için bu tür yalanlara başvuruyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Newsmax televizyonuna verdiği röportajda skandal ifadeler kullandı. Pompeo, "ABD, Türklerin Suriye'de Kürtleri katletmemesi konusunu güvence altına almaya çalışıyor" ifadesini kullandı.



Mike Pompeo, çekilme sürecini Trump'ın talimatları ile tutarlı bir şekilde icra etmeye çalıştıklarını söylerken "Türklerin Kürtleri katletmemeleri" ifadesi dikkat çekti.



ABD Başkanı Donald Trump da önceki gün kabine toplantısının ardından Suriye'den çekilme konusunda açıklama yaparken Türkiye'nin Kürtleri sevmediğini iddia etmişti.



ABD'li ve Avrupalı politikacıların Türkiye'nin PKK ile değil Kürt halkıyla mücadele ettiği söylemi dünya kamuoyunu yanıltmak için yıllardır başvurdukları bir yalan.



ABD Dışişleri Bakanı Pompeo katıldığı televizyon programında sunucunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin "güvenilir bir ortak mı?" sorusuna yanıt veren Pompeo, "Türklerle üzerinde çalışmamız gereken çok şey var. NATO müttefikiler. Amerikalıların ilgilendiği ve Amerikalıların güvenliğini sağlayan şeylere oldukça destek oldukları yerler var" dedi.



Türkiye ile ilgili kaygı duydukları konuların da bulunduğunu söyleyen Pompeo, Türk yetkililerle görüşmelerin devam ettiğini belirtti.



Önümüzdeki hafta Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Türkiye'ye geleceğini hatırlatan Pompeo, "ABD için iyi sonuçlar elde etmek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk yönetimi ile çalışmamız gereken çok alan var" değerlendirmesi yaptı.





ulusal.com.tr