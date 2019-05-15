Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi. Putin, Rus-Amerikan ilişkilerinin yeniden iyileşmesini umduğunu belirtti. Pompeo ise iki ülkenin de ortak çıkarları doğrultusunda birlikte ve verimli çalışabileceği konular olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakını Pompeo ile Rusya Devlet Başkanı Putin Salı günü Soçi'de bir araya geldi.



Bir buçuk saatlik görüşmenin ardından yapılan açıklamada, genelde uluslararası sorunların ele alındığı ve iki tarafın da olumlu mesajlar vermeye çalıştığı ifade edildi.



Stratejik istikrar, silahsızlanma, nükleer silahın yayılmasını önleme konuları ve güncel bölgesel sorunların ele alındığı görüşmenin yapıcı geçtiği bildirildi.



Putin, Rus-Amerikan ilişkilerinin tam formatlı iyileştirilmesi için gerekli şartların oluştuğunu umduğunu belirtti.



Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ve ABD'nin enerji piyasalarındaki istikrar ile ilgili konularda diyalog sağlayabileceğini söyledi. ABD ile ekonomi alanında olası işbirliği yapılabilecek farklı yönlerin mevcut olduğunu dile getirdi.



Rusya Devlet Başkanı, Moskova ve Washington'un, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Afganistan ve stratejik istikrarın korunması alanlarında işbirliği yapabileceklerinin de altını çizdi.



Suriye konusunun masaya yatırıldığı görüşmede Putin, Suriye'nin bağımsızlığına saygı duyulması ve toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini kaydetti.



ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, iki tarafın da ortak çıkarları doğrultusunda birlikte ve verimli çalışabileceği konular olduğunu söyledi.



ABD ve Rusya'nın uzlaşamadığı konuları görüştüğünü belirten Pompeo, stratejik konularda Rusya ile işbirliği yapabileceklerini belirtti.



Pompeo ve Putin görüşmesinin, ABD ve Rusya arasındaki ilişkileri düzeltmeye ve yavaş yavaş iletişim kanallarını canlandırmaya ilgi duyduğu teyit edildi.





ulusal.com.tr