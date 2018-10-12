ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Amerika'nın "Ulusal Güvenliği için Yahudi Enstitüsü" yemeğine katılarak kendisine verilen ödülü aldı. Pompeo yaptığı konuşmada İranlı liderleri terörist ve katil olarak nitelerken PKK/PYD'ye desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.

36. Amerika'nın Ulusal Güvenliği İçin Yahudi Enstitüsü Ödülleri Akşam Yemeği'nde ödül alan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo gecede bir de konuşma yaptı. O konuşmada Ortadoğu için İsrail modeli önerdi.



"Bırakın basit bir gerçekle başlayayım. Bütün Ortadoğu'da Amerikan yanlısı, özgür-girişimci tek bir demokratik ulus var. O da İsrail Devleti halkıdır ve bu yönetim bunu derinden anlıyor"



Pompeo konuşmasında ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını da doğru bir karar olarak değerlendirdi. Pompeo, İran rejimine karşı tarihteki en sert yaptırımları dayattıklarını söyledi.



Pompeo Suriye'de yeni Amerikan politikasına ilişkin ipuçları verdi.

"Bu değişen koşullarda, Amerika'nın Suriye'deki misyonunun yeniden değerlendirilmesi gerekti. Bir zamanlar öncelikli odağımız olan İŞİD'i ortadan kaldırma misyonumuz devam ediyor. Ancak bununla birlikte iki tane daha önemli görevimiz var. Bunlar Suriye sorununda barışçıl ve politik çözüm geliştirmek ve İranlı ve İran destekli tüm güçleri Suriye'den göndermek."



Pompeo, Suriye'nin kuzeyindeki PYD-PKK'yı desteklediklerini tekrar ifade etti.

"İsrail'in İran'la mücadelede ön saflarda olduğu göz önüne alındığında, İsrail'e İranlılarla yüzleşmek için daha fazla araç sağlamak zorundayız. Suriyeli Kürtleri desteklemek bu açıdan önemli.Bu nedenle özerklik elde edip bağımsızlıklarını sağlamaları için onlara yardımcı oluyoruz. İran destekli Esad rejiminin ülkede kontrolü geri almasını engellemenin bir yolu da bu."



IŞID'e karşı "müttefik" olarak görülen YPG-PKK'ye desteğin sürteceğini ifade etti Pompeo:

"Bu yönetimdekigörev sürem boyunca Suriyeli Kürtlerle yakın bir şekilde çalıştık. Harika ortaklar. Şu anda da anlaşma masasında oturduklarından emin olmak için çalışıyoruz.Politik sürecin en zorlu kısmı Suriye'deki tüm unsurların gelecekteki yönetimde yer almalarını arzulamamız. Hiç şüphesiz Suriye'deki Kürtler gelecekteki yönetimde elbette yer alacaktır."





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