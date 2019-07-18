Pompeo, Yunan mevkidaşı ile görüştü

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile biraraya geldi. Tarafların gündeminde, Doğu Akdeniz vardı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo'nun iki ülke arasındaki iş birliğine ve Yunanistan'ın, Doğu Akdeniz'deki istikrarı sağlamasındaki rolüne dikkat çektiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Doğu Akdeniz meselesini masaya yatırdı.



Bakanlar Washington'da yaptıkları görüşmede, Doğu Akdeniz'deki enerji projesi ve ikili ilişkiler olmak üzere, birçok bölgesel meseleyi de ele aldı.



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo ve Dendias'ın iki ülke arasındaki ilişkinin önemine değindiğini belirtti.



Ortagus, Amerika Dışişleri Bakanı'nın, güçlü savunma iş birliğinin yanı sıra Yunanistan'ın, Doğu Akdeniz ve Balkanlar'daki istikrarın ana direği olan rolüne vurgu yaptığını kaydetti.



Aynı zamanda, Pompeo'nun enerji projeleri kapsamında Doğu Akdeniz'deki ağın genişletilmesi için Yunanistan'a verdiği çabalar için teşekkür ettiğini aktardı.



Diğer yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Pompeo'nun aynı gün içerisinde Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed el Halife ile de görüştüğünü açıkladı.



Tarafların görüşmede, bölgedeki gerginliğe, denizlerdeki dolaşım özgürlüğüne ve İran'ın faaliyetlerini engelleme konularına değindiği belirtildi.





ulusal.com.tr