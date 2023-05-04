2023 yükselen meslekler listesi
Gün geçtikçe yeni meslek grupları hayatımıza giriyor. Kimi bölümler ise eskiden ne kadar popüler olsa da git gide popülerliğini kaybediyor. Linkdn'e göre bu sene yükselen mesleklere bakalım...
1· Game designer - Oyun tasarımcısı
Oyun tasarımcısı; dijital ortamlarda oynanan oyunların tasarlanması ve daha sonra kullanıcıyla buluşmasına kadarki süreçlerin tümünde görev alan kişilerdir. Giderek daha fazla popülerleşen bu mesleği icra edenler, bir oyunun programlama, tasarım, animasyon veya sanat işlerinin tamamını yapmaktadır.
2· Blockchain developer - Blokzincir yazılımcısı
Blockchain Developer, blockchain teknolojisi kullanarak uygulama veya sistem geliştirir. Blockchain, birçok işletmenin veri güvenliğini veya para transferlerini yaparken kullandıkları bir teknolojidir. Blockchain Developer, blockchain ağlarının oluşturulması, kurulması ve yönetilmesi gibi görevleri yerine getirebilir.
3· Growth specialist - Büyüme uzmanı
Growth Specialist, bir şirketin büyümesini sağlamak için farklı stratejiler ve yöntemler kullanır. Bu pozisyon genellikle bir şirketin satış, pazarlama, ürün ve hizmet geliştirme gibi farklı alanlarında uzmanlaşmış kişiler tarafından doldurulur.
Growth Specialist, şirketin mevcut müşteri tabanını genişletmek ve potansiyel müşterileri çekmek için farklı pazarlama teknikleri kullanır. Ayrıca, şirketin ürün ve hizmetlerinin pazarlamasını yapar ve müşteri geri bildirimlerini kullanarak ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunur.
Growth Specialist, ayrıca, şirketin veri analitiklerini kullanarak şirketin performansını izler ve analiz eder ve bu verileri kullanarak büyüme stratejileri geliştirir. Bu pozisyon, şirketin genel büyüme hedeflerini gerçekleştirmek için çalışır ve büyüme için gerekli olan fonların sağlanmasına yardımcı olur.
4· Gustomer Success Specialist - Müşteri başarı uzmanı
Müşteri Başarı Uzmanı, bir şirketin müşterilerine verdiği hizmetleri geliştirmek ve iyileştirmek için çalışır. Müşteri Başarı Uzmanları, müşterilerin karşılaştıkları problemleri çözmek, ürünleri ve hizmetleri daha iyi hale getirmek, müşteri memnuniyetini ölçmek ve müşteri ilişkilerini geliştirmek için çalışırlar.