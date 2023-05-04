2023 yükselen meslekler listesi

3· Growth specialist - Büyüme uzmanı

Growth Specialist, bir şirketin büyümesini sağlamak için farklı stratejiler ve yöntemler kullanır. Bu pozisyon genellikle bir şirketin satış, pazarlama, ürün ve hizmet geliştirme gibi farklı alanlarında uzmanlaşmış kişiler tarafından doldurulur.

Growth Specialist, şirketin mevcut müşteri tabanını genişletmek ve potansiyel müşterileri çekmek için farklı pazarlama teknikleri kullanır. Ayrıca, şirketin ürün ve hizmetlerinin pazarlamasını yapar ve müşteri geri bildirimlerini kullanarak ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunur.

Growth Specialist, ayrıca, şirketin veri analitiklerini kullanarak şirketin performansını izler ve analiz eder ve bu verileri kullanarak büyüme stratejileri geliştirir. Bu pozisyon, şirketin genel büyüme hedeflerini gerçekleştirmek için çalışır ve büyüme için gerekli olan fonların sağlanmasına yardımcı olur.