Ukrayna’da gerçekleşen son Başkanlık Seçimlerinde oyların büyük bir çoğunluğunu alarak Cumhurbaşkanı seçilen Vladimir Zelenskiy, seçim boyunca kendisinden önce yapılan bütün yolsuzlukların takipçisi olacağı konusunda vaatlerde bulunuyordu. Zelenskiy, Başkan seçilmesinin ardından Ukrayna Sayıştayı Üyesi ve Sayıştay Denetim Dairesi Müdürü Vasiliy Nevidomiy’e bu konuda görev verdi

Sayıştay’dan yapılan resmî açıklamaya göre; Kırım Tatar halkının Herson bölgesine yeniden yerleşimi ve buna yönelik devlet bütçesi fonlarının nasıl kullanıldığı denetime tabi tutuluyor ve devlet yetkililerine bu konuda bildirimlerde bulunuluyor.



Yapılan denetimler sonucu; "Sürgüne Uğramış Halkların Rehabilitasyonu" başlıklı Ukrayna yasası yürürlüğe girdikten sonra yalnızca 109 vatandaşa sosyal yardım yapıldığı tespit edildi.



Ukrayna Devleti’nin resmî kurumlarının düzenlediği ve kamuya açık resmi internet sitelerinden yaptıkları açıklamalara göre; Kırım Tatarlarının rehabilitasyonu için 2016 ve 2018 yılları arasında 142 Milyon Hrivna yani 5.3 Milyon ABD Doları kullanıldı.



Bu 3 yıl boyunca ayrılan fonun %88’i Ukrayna’da yayın hayatını sürdüren ATR TV Kanalı’na ve Radyo Meydan’a kullanıldı.



Ukrayna Sayıştayı’na göre; ATR TV ve Radyo Meydan’a yapılan devlet desteğinin Sosyal Politikalar Bakanlığı’na ait olmadığı ve ayrı bir bütçeden verildiği tespit edildi. Hükumete verilen raporda, Televizyon ve Radyo Yayınları Devlet Komitesi veya Haber Alma Politikaları Bakanlığı’nın bu destekler hususunda tek merkez olması tavsiye edildi.



Ajans Kırım'ın haberine göre, ATR TV ve Radyo Meydan’a ayrılan bütçenin dışında kalan %12’lik dilim yani 17 Milyon Hrivna (Yaklaşık 638 Bin ABD Doları) ise 3 yıl boyunca rehabilitasyon yasası gereğince Kırım Tatarlarının sosyal haklarını iyileştirmek için kullanıldı.



Raporlarda Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın, 2016 ve 2018 yılları arasında planladığı 6 kültür – sanat etkinliklerinden yalnızca 2’sinin gerçekleştirildiği görülüyor.



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