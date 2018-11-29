Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, ülkede ilan edilen sıkıyönetim nedeniyle Ukrayna vatandaşlarına herhangi bir kısıtlama uygulanmayacağını ancak Rus vatandaşlarına kısıtlamalar getirileceğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna'da sıkıyönetim ilan edilmesi sonrası halka itidal çağrısında bulundu.



Poroşenko, açıklamasında, "Marketlere tuz ve kibrit almak için koşmayın. Ukrayna vatandaşlarının bankalardaki parasına, döviz işlemlerine veya yurt dışı seyahatlerine herhangi bir kısıtlama getirilmeyecek." ifadesini kullandı.



"Rus vatandaşlarına kısıtlama tamamen adil"



Ülkedeki Rus vatandaşlarına yönelik uyarıda bulunan Poroşenko, "Rus vatandaşlarına kısıtlamalar getireceğiz ve bunun tamamen adil olduğunu düşünüyorum." dedi.



Ukrayna, Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Rus savaş gemilerinin Ukrayna savaş gemilerine silahlı müdahalede bulunması nedeniyle sıkıyönetim ilan etmişti.