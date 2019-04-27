Türkiye'den 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyan Portekiz'e tepki geldi. Açıklamayı Dışişleri Bakanlığı yaptı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da "Ermeni tehciri ne bir soykırım ne de büyük felakettir." sözleriyle hem Amerika'ya hem batılı ülkelere tepki gösterdi

Portekiz, 19015 olaylarını soykırım olarak tanıdı. Türkiye, Portekiz Parlamentosu'nun 1915 olayları hakkında yaptığı açıklamayı reddetti.



Ermeni tehcirini soykırım olarak lanse edip Türkiye'yi hedef alan ülkeler arasına Portekiz de eklendi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Ankara'dan mesajları ise yine kararlıydı. Erdoğan, "Ermeni tehciri ne bir soykırım ne de büyük felakettir." diyerek hem Amerika'ya hem dünyaya tepki gösterdi.



Dışişleri Bakanlığı'ndan da yazılı açıklama yapıldı. "Portekiz Parlamentosu’nun 1915 olayları hakkında yaptığı açıklamayı reddediyoruz." denildi.



Açıklamada, "Tarihi siyasallaştıran, uluslararası hukuku ve Avrupa hukukunu hiçe sayan bu tür yaklaşımlar asla kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı.



Ayrıca, "Portekiz Parlamentosu'ndan, tarihi gerçeklere, arşiv kayıtlarına ve hukuka saygı göstermesi beklentisi" dile getirildi.



Portekiz Parlamentosu, Cuma günü sözde Ermeni Soykırımının tanınması için oylamaya gitmişti. Parlamentoda yapılan oylama ile 1915 olayları "Bu yirminci yüzyılın ilk soykırımıdır" ifadeleri ile soykırım olarak kabul edilmişti.



ulusal.com.tr

