Portekiz'deki bir apartman dairesinde odun sobasının patlaması sonucu yangın çıktı. Patlama ve yangında en az 8 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

Portekiz'in Tondela kentinde, iki katlı apartmandaki bir dairede odun sobası patladı.



Alevler kısa sürede binayı sardı. Olay sırasında en az 8 kişi hayatını kaybederken 50 kişi de yaralandı.



Yetkililer, dairede kart oyunu turnuvası düzenlendiği için onlarca kişinin bulunduğunu ve yaralıların bazılarının durumlarının kritik olduğunu açıkladı.