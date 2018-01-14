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Portekiz'de odun sobası patladı! Çok sayıda can kaybı var

Portekiz'deki bir apartman dairesinde odun sobasının patlaması sonucu yangın çıktı. Patlama ve yangında en az 8 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

Portekiz'de odun sobası patladı! Çok sayıda can kaybı var

Portekiz'in Tondela kentinde, iki katlı apartmandaki bir dairede odun sobası patladı.
 
Alevler kısa sürede binayı sardı. Olay sırasında en az 8 kişi hayatını kaybederken 50 kişi de yaralandı.
 
Yetkililer, dairede kart oyunu turnuvası düzenlendiği için onlarca kişinin bulunduğunu ve yaralıların bazılarının durumlarının kritik olduğunu açıkladı.

Etiketler; #portekiz #odun sobası patladı #yangın #patlama
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