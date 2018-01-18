En az 30 kişinin ölümüyle bağlantılı 20 kişi yakalandı

Porto Riko'da 30'dan fazla kişinin ölümüyle bağlantılı uyuşturucu çetesi üyesi 20 şüphelinin yakalandığı, 80'inin arandığı bildirildi.



Yetkililer, Bayamon'da düzenlenen operasyonda tutuklama emri çıkartılan çete üyesi 100 şüpheliden 20'sinin yakalandığını belirterek, 80 kişinin arandığını kaydetti.



Çete üyesi şüphelilerin en az 30 kişinin ölümüyle bağlantılı olduğu ifade edildi.



Polis yetkilileri, Porto Riko'da yılbaşından bu yana 50 kişinin öldürüldüğünü aktardı.

