banner999
Prof. Dr. Ramazan Gençay ölü bulundu
Prof. Dr. Ramazan Gençay ölü bulundu
Devlet Bahçeli'den 27 Aralık paylaşımı
Devlet Bahçeli'den 27 Aralık paylaşımı
Galatasaray'dan Ozan Kabak açıklaması
Galatasaray'dan Ozan Kabak açıklaması
BDDK'dan bankaların durumuyla ilgili açıklama!
BDDK'dan bankaların durumuyla ilgili açıklama!

Prof. Dr. Ramazan Gençay ölü bulundu

 Kolombiya'nın Medellin kentinde 6 Aralık'tan bu yana kendisinden haber alınamayan Prof. Dr. Ramazan Gençay'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Prof. Dr. Ramazan Gençay ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Kolombiya Adli Tıp Kurumu, Medellin kenti dışında bir dere kenarında 24 Aralık'ta bulunan erkek cesedinin Prof. Dr. Ramazan Gençay’a ait olduğunu tespit etti.
Kanada vatandaşı da olan Gençay'ın ölüm haberi Türkiye ve Kanada'daki yakınlarına bildirildi.
Bogota'daki Türkiye Büyükelçiliği Gençay'ın vefatına ilişkin resmi işlemlere başladı.

 Polis olayla ilgisi olduğu tespit edilen kişileri arıyor
Öte yandan polis, en son salsa dersi verilen bir mekanda görülen Gençay ile görüştüğü ve olayla ilgisi olduğu tespit edilen kişileri aramayı sürdürüyor.

Kolombiya medyasının adli tıp ve polis kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre ise yetkililer, Gençay’ın yemeğine ya da içeceğine skopolamin isimli bir uyuşturucu madde katılmış olabileceği üzerinde duruyor. 

Kişinin iradesi dışında hareket etmesine ve dışarıdan verilen talimatlara uymasına neden olan bu madde, Kolombiya'da hırsızlar tarafından sık sık kullanılıyor. 

 Seminer için gelmişti
Eşi Carole Gençay'ın sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklama ile ölümünü doğruladığı Ramazan Gençay, EAFIT Üniversitesi Ekonomik ve Finansal Araştırmalar Merkezi'ndeki seminer için 28 Kasım'da Medellin'e gelmişti.
Seminerin ardından Medellin'de bir müddet daha kalmaya karar veren Gençay'ın, 6 Aralık'ta kentteki bir salsa mekanının güvenlik kamerası görüntülerinde bazı kişilerle görüldüğü tespit edilmiş, akademisyenin kredi kartlarının ise 7-8 Aralık'ta kullanıldığı belirlenmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Kolombiya
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.