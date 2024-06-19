Putin 24 yıl sonra Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nde! Çok kutuplu dünyayı savunmada birliktelik mesajı

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) haber ajansı KCNA'nın haberine göre, KDHC lideri Kim Jong-un, Rus lider Putin ve heyetini Pyonyang Ululararası Havalimanı'nda karşıladı.

İki liderin el sıkışıp kucaklaşmasının ardından Kim, Putin'in aracına binerek, konaklayacağı Kumsusan Devlet Konuk Evi'ne kadar eşlik etti.

KCNA'nın haberinde ziyaretin, KDHC ile Rusya Federasyonu arasındaki dostane ilişkilerin, "uluslararası barış, adalet ve güvenliğin stratejik kalesi", "yeni çok kutuplu dünya düzeninin motoru" haline geldiği kritik bir döneme denk geldiği değerlendirmesi yapıldı.

Rus lider, 24 yıl aradan sonra KDHC'ye ilk ziyaretini gerçekleştiriyor. Putin ve Kim en son Eylül 2023'te Rusya'nın Doğu Sibirya bölgesinde bir araya gelmişti.

ÇOK KUTUPLU DÜNYAYI BİRLİKTE SAVUNACAKLAR

Ukrayna'daki savaş nedeniyle ABD ve Avrupa'nın yaptırım baskısı altındaki Rusya'nın KDHC ile askeri alandaki işbirliğini artırmaya yöneldiği gözleniyor.

Putin, KDHC'ye varışından önce Rus basınına yaptığı açıklamada, Pyongyang'ın Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonlarına desteğini takdir ettiklerini belirtti.

KDHC ve Rusya'nın birbirlerinin çıkarlarını gözeterek Batı'nın, adil çok kutuplu dünyanın kurulmasını engellemeye yönelik hırslarına kararlılıkla karşı koyduğunu vurgulayan Putin, iki ülkenin Batı'nın kontrolünde olmayan ticaret ve ödeme sistemleri geliştireceğini, ülkelere yasa dışı tek taraflı yaptırımlar uygulanmasına karşı çıkacaklarını ifade etti.