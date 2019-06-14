Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Polonya'ya asker gönderme kararının ardından Kremlin'den açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "ABD ve Rusya ilişkileri giderek kötüleşiyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, olası bir Rusya saldırısına karşı Polonya'ya bin asker gönderme kararına dair Rusya'dan açıklama yapıldı.



Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, ABD'nin bu kararının yakından takip edildiğini ve bunun Rusya'nın ulusal güvenliğine bir tehdit teşkil etmediğinden emin olunacağını kaydetti.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Amerika'nın yeni yaptırımlarıyla birlikte Rusya ve ABD ilişkisinin giderek kötüleştiğini belirtti.



Trump, Japonya'daki G20 zirvesinde Putin ile görüşebileceklerini söylemiş, fakat Putin görüşme fikrinin "askıda kaldığını" açıklamıştı.





ulusal.com.tr

