Putin Çin Halk Cumhuriyeti’ne gidiyor

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping'in davetlisi olarak 16-17 Mayıs tarihlerinde Çin Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceği bildirildi.

Kremlin'den yapılan duyuruda Bu gezinin, Putin'in geçen mart ayında yeniden devlet başkanlığına seçilmesinden bu yana ilk yurt dışı ziyareti olacağı belirtildi.

Yazılı açıklamada, “Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping'in daveti üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, göreve geldikten sonraki ilk dış gezisi olarak 16-17 Mayıs 2024 tarihlerinde Çin Halk Cumhuriyeti'ne bir devlet ziyareti gerçekleştirecektir” denilirken, bu görüşmenin aynı zamanda Xi’nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de bir araya geldiği Avrupa turu sonrası gerçekleşeceği de dikkat çekiyor.

Ziyaretin başkent Pekin ve Kuzeydoğu Çin Halk Cumhuriyeti'nin en büyük şehri olan Harbin olmak üzere iki şehri kapsayacağı da belirtilirken, Rusya Devlet Başkanı’nın Heilongjiang eyaletinin idari merkezi olan Harbin şehrini ziyaret edeceği ve burada 8’incisi düzenlenecek olan Rus-Çin EXPO Fuarı ile birlikte 4’üncü Rus-Çin Bölgelerarası İşbirliği Forumu'nun açılış törenine katılacağı kaydedildi.

Putin, aynı zamanda Harbin Politeknik Üniversitesi öğrencileri ve öğretim görevlileriyle de bir araya gelecek.

DİPLOMATİK İLİŞKİLERDE 75'İNCİ YIL

Kremlin, bu ziyarette, Putin ve Xi’nin Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yıldönümünü kutlayacağına değinirken, “Vladimir Putin ve Xi Jinping, Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümü ve karşılıklı Kültür Yılı açılışı vesilesiyle düzenlenecek gala gecesine katılacak” diye ekledi.2

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz yıl 17-18 Ekim tarihleri ​​arasında Çin Halk Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 3. Kuşak ve Yol Forumu’na onur konuğu olarak katılmıştı.

Rusya'nın Pekin Büyükelçisi İgor Morgulov, Ekim ayında bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çinli mevkidaşı Xi Jinping'in başbaşa görüşme de dahil toplamda 15 saat istişarelerde bulunduğunu söylemişti.

Çin Halk Cumhuriyeti lideri Xi de yeniden devlet başkanı seçildikten 10 gün sonra Rusya'ya resmi ziyaret yapmıştı.