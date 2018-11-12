Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ortak Avrupa ordusunun kurulması fikrine Rusya Devlet Başkanı Putin destek verdi. Putin, ortak Avrupa ordusunun çok kutuplu dünya düzenini pekiştirmeye katkı sunacağını ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı'nın gündeme getirdiği ortak Avrupa ordusu'nun kurulması fikrine Rus lider Putin destek verdi.



1. Dünya savaşının sona erişinin Paris'teki yıldönümünde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Meçhul Asker Anıtı'nda bir konuşma yaptı. Fransa Cumhurbaşkanı, milliyetçiliği redderek bunun vatanseverliğin tam zıddı olduğunu söyledi.



Macron'un bu açıklaması ABD Başkanı Trump'ın "Ben bir milliyetçiyim ve bundan gurur duyuyorum" sözlerinden sonra geldi.



"Vatanseverlik milliyetçiliğin tam zıddıdır. Milliyetçilik vatanseverliğe ihanettir." değerlendirmesinde bulunan Macron ortak bir Avrupa ordusu kurulması önerisinde bulundu.



Amerika'nın tepkisini çeken bu öneriye Rusya'dan destek geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortak Avrupa ordusunun yeni bir fikir olmadığını, Macron'un bu konuyu yeniden gündeme getirdiğini söyledi. Russia Today (RT) France'a demeç veren Putin;



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