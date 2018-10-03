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Putin'den ABD'ye uyarı

"Amerika bindiği dalı kesiyor. Her imparatorluğun yaptığı hataya düşüyor." Washington'un yaptırım zorbalığını değerlendirdi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin. Ve bu sözleri sarfetti. Rus lider, dolara güvenin yıkıldığını belirtti.

Putin'den ABD'ye uyarı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Washington yönetimini uyardı. ABD'nin bindiği dalı keserek her imparatorluğun yaptığı tipik hataya düştüğünü söyledi. 

Moskova'da Rusya Enerji Haftası kapsamında bir panel düzenlendi. Putin bu panelde konuştu. ABD yönetiminin, izlediği yaptırım politikasıyla küresel rezerv para birimi olan dolara güveni yıktığını söyledi.

Bunu her imparatorluğun düştüğü tipik bir hata olarak niteleyen Putin, "olumsuz sonuçların doğacağını" ifade etti.

Avrupa Birliği'nin ABD tarafından İran'a uygulanan yaptırımlardan kaçınma mekanizmasını da değerlendirdi Putin. "Biraz geç oldu ancak hiç yoktan iyidir" yorumunu yaptı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Putin #abd #rusya
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