Suriye'deki ateşkes hakkında Rusya Devlet Başkanı Putin açıklamalarda bulundu.
Putin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aracılığıyla sivillerin epey büyük bir bölümü Doğu Guta'dan tahliye edildi. Erdoğan tahliyelerde büyük rol oynadı" ifadesini kullandı.
Putin dün yaptığı açıklamada, Doğu Guta'da 09.00-14.00 saatleri arasında ateşkes ilan edilmesini istemiş.
ulusal.com.tr
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aracılığıyla siviller Doğu Guta'dan tahliye edildi" açıklamasında bulundu.
Suriye'deki ateşkes hakkında Rusya Devlet Başkanı Putin açıklamalarda bulundu.