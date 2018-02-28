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Putin'den Doğu Guta açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aracılığıyla siviller Doğu Guta'dan tahliye edildi" açıklamasında bulundu.

Putin'den Doğu Guta açıklaması

Suriye'deki ateşkes hakkında Rusya Devlet Başkanı Putin açıklamalarda bulundu.

Putin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aracılığıyla sivillerin epey büyük bir bölümü Doğu Guta'dan tahliye edildi. Erdoğan tahliyelerde büyük rol oynadı" ifadesini kullandı.

Putin dün yaptığı açıklamada, Doğu Guta'da 09.00-14.00 saatleri arasında ateşkes ilan edilmesini istemiş.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Putin #rusya #doğu guta #erdoğan
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