Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin İdlib'le ilgili önemli bir mesaj verdi. "İdlib'de teröristlere karşı mücadele etmeyi sürdürmek zorundayız" diyen Putin "Geniş ölçekli taarruzu göz ardı etmiyorum" ifadelerini kullandı

Rusya'dan, İdlib'de geniş ölçekli operasyona ilişkin açıklama geldi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'deki operasyonlarla ilgili kritik açıklamalarda bulundu.



Putin, Suriye'nin İdlib bölgesinde teröristlere karşı mücadele etmeyi sürdürmek zorunda olduklarını gelirtti.



Rus lider "İdlib'te geniş ölçekli taarruz öncesinde sivil halkı düşünmek zorundayız. Geniş ölçekli taarruzu göz ardı etmiyorum fakat şu an uygun zaman değil" ifadelerini kullandı.



ABD'NİN İRAN'A YÖNELİK YAPTIRIMLARI



Putin'in gündeminde Amerika'nın İran yaptırımları muafiyetinin sona ermesi de vardı. Rusya Devlet Başkanı Putin, "Petrol üretimini hemen artırmayacağız. OPEC'le temmuz ayına kadar üretimi belli bir seviyede sürdürmek için anlaşmamız var" dedi.



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