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Putin'den Libya uyarısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Libya konusunda uyardı. Ülkede kaos yaşandığını söyleyen Rus lider, kaosun sorumlusu olarak NATO'yu gösterdi.

Putin'den Libya uyarısı

Putin İtalya'da konuştu. Libya'yı NATO'nun yıktığını hatırlattı. 

Rus lider, Libya'da devam eden çatışmalarla ilgili "Biz en kısa zamanda ateşkes ilan edilmesini ve taraflar arasında diyalog başlatılıp, normalleşme sürecine geçilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

İtalya Başbakanı Conte de Libya'daki iç savaş ve göçmen sorunlarının iki ülkenin "ortak endişesi" olduğunu belirterek, "Libya'da hızlı bir ateşkes için Birleşmiş Milletlere ortak destek veriyoruz." dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Libya'da 40'tan fazla göçmen ve mültecinin ölümüne neden olan hava saldırısını kınamamıştı. Kınama kararına ABD itiraz etmişti. 

Rus lider 4 yıl aradan sonra İtalya'yı ziyaret etti.

Günübirlik resmi ziyaret yapan Putin, Papa Franciscus, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte  ile görüştü.

Putin'in Papa Franciscus ile Vatikan'da 55 dakika süren bir görüşme yaptı. Toplantıda Suriye, Venezuela ve Ukrayna krizlerinin öncelikli olarak ele alındığı bildirildi.

ulusal.com.tr


 

Etiketler; #rusya #libya
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