Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'ye yapılan saldırı ile uluslararası hukukun en bariz şekilde ihlal edildiğini söyledi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Macron telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ABD, İngiltere ve Fransa'nın yaptığı füze saldırısının ardından Suriye'de durumun daha da kötüye gitmesi konusu ele alındı.Putin, saldırı ile uluslararası hukukun 'en bariz şekilde ihlal edildiğini' ve 'ülkedeki krizin siyasi yolla çözülmesi sürecini zorlaştırdığını' söyledi.



Bu çerçevede, Putin Suriye'de bulunan Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) uzmanlarının görevini (Duma'da kimyasal saldırı gerçekleştirildiği iddia edilen bölgenin incelenmesi) gerçekleştirmesi gerektiğinin altını çizdi.



Taraflar görüşmede Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararı ve Soçi'de gerçekleştirilen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde varılan sonuçlar kapsamında iki ülke temsilcilerinin barışçıl görüşmelerin yeniden başlatılması yönündeki çabalarına devam etmesi konusunda uzlaştı.



Putin, Macron'a Suriye'deki insani durumu iyileştirmek için Rusya tarafından atılan adımlar konusunda da bilgi verdi.



İkili, İran'ın nükleer programı konusunda herkes için kabul edilebilir bir planın uygulanmasını gerektiğini ve bunun uluslararası güvenlik için önemli bir faktör olduğunu da belirtti.



Liderler ayrıca Macron'un mayıs ayında Rusya'ya yapacağı ziyaret çerçevesinde ikili ilişkilerin gündemindeki konuları ele aldı.