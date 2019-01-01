Rusya lideri Vladimir Putin, 2019’a dakikalar kalmışken televizyonlardan yayınlanan mesajında, Ruslardan, yeni yılda birleşip birbirine bağlı bir ekip gibi davranmalarını istedi. Dışarıdan yardım beklememek gerektiği vurgusunu yapan Rus lider, vatandaşlarına iyi dileklerini de iletti.

2019'da girilirken Rus televizyonlarında her yılbaşında olduğu gibi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeni yıl mesajı yayınlandı.Putin mesajında şu ifadelere yer verdi: "Önümüzde, ekonomi, bilim, teknoloji, sağlık, eğitim ve kültür alanlarında yerine getirmemiz gereken pek çok görev yer alıyor. En önemlisiyse, tüm Rus vatandaşlarının, her birimizin yeni yılda iyiye doğru değişimi hissedebilmesi için esenlik ve yaşam kalitesini adım adım artırmamız gerekiyor. Bunu da sadece beraber yapabiliriz. Bize yardım edecek birileri hiç olmadı ve hiç olmayacak."



"Bu nedenle birbirine bağlı, ayrılmaz, güçlü bir takım olmamız çok önemli" diye devam eden Rus lider, "Şu anda herkesi birleştiren arkadaşlık ve iyi umutlar, bize gelecekte de eşlik etsin ve işlerimiz ile ortak amaçlarımızda bize yardımcı olsun" dedi.Ayrıca, "Yeni yıl gecesinde çocukluğumuzda olduğu gibi dilekler dileyip bize iyi şanslar getirmesini bekliyoruz. Bu dileklerin yerine gelmesini dilerim. Fakat çok iyi biliyoruz ki kendimiz, ailemiz ve ülkemiz için daha iyisinin olması sadece kendi çabalarımız ve ortak çalışmalarımızla mümkün olur" ifadelerini kullanan Putin, Ruslardan ayrıca yeni yılda merhametli olmalarını ve yalnızlar ile hasta olanları unutmamalarını da istedi.



Rusya lideri şöyle devam etti: "2019'a girmemize saniyeler kaldı. Yanımızdakilere mutluluk dileyelim. Sevdiğimiz herkese iyi sözler söyleyelim, anne ve babalarımıza teşekkür edelim, çocuklara sıkıca sarılalım, kalplerimizi birbirimize açalım. Çünkü milyonlarca insan böyle duygular deneyimlediğinde, dünya sevgi ve güvenle dolar. Rusya vatandaşlarına mutluluk ve esenlik; vatanımıza, sevgili Rusya'mıza ise başarı ve refah dilerim."



Kaynak: Sputnik