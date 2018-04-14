Washington merkezli Atlantik cephesinin Suriye saldırısına Moskova'dan peş peşe tepkiler geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin, saldırıyı en sert biçimde kınadıklarını söyledi. Putin, saldırının tüm uluslararası ilişkiler sistemi üzerinde etki yaratacağını vurguladı. Rus yetkililerden gelen açıklamalarda da saldırının sonuçsuz kalmayacağı vurgulandı

Atlantik cephesi, Suriye'deki gerilimi artıracak yeni bir hamle yaptı. Rusya'dan yanıtlar gecikmedi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilk sözlerinde Amerika, İngiltere ve Fransa'nın müdahalesini saldırı olarak niteledi. En sert biçimde kınadıklarını söyleyen Putin, saldırının tüm uluslararası ilişkiler sistemi üzerinde etki yaratacağını vurguladı, "ABD, eylemleriyle Suriye'deki insani felaketi daha da derinleştiriyor, sivil halka acılar yaşatıyor ve Suriye ile bölgede yeni bir sığınmacı dalgasını teşvik ediyor. Tarih, her şeyi yerli yerine koyacak ve halihazırda Washington'a eski Yugoslavya, Irak ve Libya'daki katliamlar nedeniyle büyük bir sorumluluk yükledi." dedi.



Olaya ilişkin ilk açıklama ise Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi başkanı Aleksandr Şerin'den geldi. ABD'nin bu saldırıyla tüm uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurgulayan Şerin, "Rusya bunu saldırganlık eylemi olarak görmektedir." dedi.



Egemen bir devlete karşı Amerika'nın savaş ilan ettiğini söyleyen Şerin, Trump'ı ikinci bir Adolf Hitler olarak niteledi.



Şerin'in ardından Rusya'nın Amerika Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Türkiye saati ile 05.37'de açıklama yaptı. ABD'nin bu saldırısının sonuçsuz kalmayacağını kaydeden Antonov, bütün sonuçlardan Washington, Paris ve Londra'nın sorumlu olduğunu ifade etti.



Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da "Şam barışçıl bir gelecek şansı elde ettiği anda saldırıya uğradı." diye konuştu. Amerika'nın Irak işgalini hatırlatan Zaharova, Washington medyayı iyi kullandığını söyledi.



ulusal.com.tr