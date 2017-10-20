Eski Amerikan Başkanları Obama ve Bush'ın sert eleştirilerine ABD Başkanı Donald Trump yanıt vermedi. Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Amerika'da yükselen Trump karşıtlığına tepki gösterdi. "Trump’a saygısızca davranılıyor." diyen Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın halk tarafından seçildiğini belirterek vatandaşların ona saygı duyması gerektiğini ifade etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Valday Tartışma Kulübü'nün 14. yıllık toplantısında konuştu.



Konuşmasının bir bölümünde Amerika'da yaşananlara da değindi Rus lider, Amerikan mevkidaşına destek çıktı.



"ABD’de ise Trump’a saygısızca davranılıyor." diyen Vladimir Putin, "Bunun Amerikan siyaset sisteminin üzüntü verici olumsuz yanı olduğunu" söyledi.



Trump'ın herhangi bir tavsiyeye ihtiyaç duymadığını belirten Putin "Sayın Trump’ı Amerikan halkı seçti ve en azından bu nedenle, bazı pozisyonlarına razı gelinmese de, kendisine saygı duyulması gerekiyor" dedi, Rus lider, "Trump'ın işini başarılı ve dürüstçe yaptığını" ifade etti.



ulusal.com.tr