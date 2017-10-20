CHP'nin iki grup başkanvekili belli oldu
CHP'nin iki grup başkanvekili belli oldu
Türkiye genelinde ele geçirilen en yüksek miktar!
Türkiye genelinde ele geçirilen en yüksek miktar!
Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'

Putin'den Trump'a destek

Eski Amerikan Başkanları Obama ve Bush'ın sert eleştirilerine ABD Başkanı Donald Trump yanıt vermedi. Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Amerika'da yükselen Trump karşıtlığına tepki gösterdi. "Trump’a saygısızca davranılıyor." diyen Rusya Devlet Başkanı Putin,  ABD Başkanı Donald Trump'ın halk tarafından seçildiğini belirterek vatandaşların ona saygı duyması gerektiğini ifade etti

Putin'den Trump'a destek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Valday Tartışma Kulübü'nün 14. yıllık toplantısında konuştu. 

Konuşmasının bir bölümünde Amerika'da yaşananlara da değindi Rus lider, Amerikan mevkidaşına destek çıktı. 

"ABD’de ise Trump’a saygısızca davranılıyor." diyen Vladimir Putin, "Bunun Amerikan siyaset sisteminin üzüntü verici olumsuz yanı olduğunu" söyledi. 

Trump'ın herhangi bir tavsiyeye ihtiyaç duymadığını belirten Putin "Sayın Trump’ı Amerikan halkı seçti ve en azından bu nedenle, bazı pozisyonlarına razı gelinmese de, kendisine saygı duyulması gerekiyor" dedi, Rus lider, "Trump'ın işini başarılı ve dürüstçe yaptığını" ifade etti. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #Putin #trump #amerika
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
ITC Genel Başkanı Erşat Salihi'den ABD'ye mesaj: Bağdat ile ilişkilerimiz iyi
Sonraki Haber
Rota 12 yıl önce çizilmişti! O politikalarla ikinci İsrail ağır darbe aldı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.