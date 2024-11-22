Putin dünyaya ne mesaj verdi? Peskov açıkladı

Peskov, Putin’in konuşmasındaki ana mesajın, “Batı'nın füzeler üreterek ve Ukrayna'ya tedarik ederek Rusya topraklarına saldırılara müdahil olmasının yanıtsız kalmayacağı” olduğunu vurguladığını söyledi. Peskov, Rusya'nın bu tür pervasız karar ve eylemlere güçlü yanıtlar verebileceğinin altını çizdi.

MOSKOVA'NIN UYARISI: KABİLİYETLERİMİZ ORTADA

Putin’in Rusya’nın savunma kapasitesine dikkat çektiğini belirten Peskov, ülkenin kaygılarının dikkate alınmaması durumunda atılacak adımların da net bir şekilde açıklandığını ifade etti. Moskova, NATO’nun ve ABD’nin eylemlerine karşı hazırlıklı olduğunu duyururken, Batılı liderlerin bu mesajı anlamasını umduklarını belirtti.

ABD’YE GÖNDERME: 'MESAJI ANLADIKLARINDAN ŞÜPHEMİZ YOK'

Peskov, Putin’in açıklamalarının ardından ABD ile herhangi bir temas kurulmadığını söyledi. Ancak Kremlin, bu açıklamanın oldukça kapsamlı ve anlaşılır olduğuna, Washington’un mesajı net bir şekilde aldığından şüphe edilmediğine dikkat çekti.

OREŞNİK FÜZESİ: NATO'YA YANIT

Putin, en yeni orta menzilli füze Oreşnik’in başarılı bir şekilde test edildiğini duyurarak, bu füzenin ABD’nin kısa ve orta menzilli füze üretme planlarına doğrudan bir yanıt olduğunu ifade etti. Putin, "NATO ülkelerinin saldırgan eylemlerine karşı Oreşnik füze sisteminin muharebe testlerini gerçekleştiriyoruz" diyerek, bu adımların NATO ve ABD’nin tutumlarına bağlı olarak genişletilebileceğini belirtti.

Putin’in açıklamaları, Ukrayna’daki savaşın etkilerinin daha geniş bir jeopolitik alanda hissedilmeye başladığını ve Batı ile Rusya arasındaki gerilimin giderek tırmandığını bir kez daha ortaya koydu.