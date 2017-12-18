Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 1960’lı yıllarda Leningrad’daki (St. Petersburg) bir ortaokulda eğitim gördüğü sırada Almanca öğretmeni olan Mina Yudintskaya 96 yaşında İsrail’de hayatını kaybetti.

DPA’nın aktardığına göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 281. Ortaokul’daki Almanca öğretmeni Mina Yudintskaya 96 yaşında İsrail’de hayatını kaybetti. Yudintskaya, 7 Aralık’ta Petah Tikva kentinde toprağa verildi. Haberde Putin’in öğretmeniyle en son 2005 yılında irtibat kurduğu ve Tel Aviv’deki evini almasına yardım ettiği belirtildi.



Yudintskaya’nın 2014 yılında DPA’ya verdiği bir röportajda Putin için “İyi bir öğrenciydi, dilbilgisi ve filleri her zaman iyi şekilde öğrenirdi” ifadelerini kullandığı aktarıldı. Nitekim Haaretz gazetesi de Yudintskaya'yı 'Putin'e Almanca konuşmayı öğreten kadın' olarak niteledi.



Yudintskaya 1973 yılında İsrail’e taşınmıştı. Putin, 2005 yılında öğretmeni ile bir araya gelmiş, daha sonra da ona hediyeler gönderip irtibatı koparmamıştı.



Öte yandan Putin çok iyi Almanca biliyor.